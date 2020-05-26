Мін'юст допоміг рейдерам захопити Рокитнянський кар'єр, - юрист

Чиновники Міністерства юстиції своїми діями могли сприяти незаконній передачі Рокитнянського кар'єра рейдерам, пише на своїй сторінці в Facebook юрист Владислав Власюк.

За його словами, рейдерська схема була реалізована професійно. Як повідомлялося в ЗМІ, в жовтні реєстратори Ярослав Сімонік, Роман Міруцкій і Олена Науменко змінили власників ТОВ "Рокитнянський гранкар'єр" (Київська область).

Діяли вони згідно з такою схемою: за документами про заставу 2012 года с підприємства було знято арешт і розблокована можливість його передачі (це зробив Ярослав Сімонік), а потім через два ходи були змінені власники.

Без прав на підприємство залишилися Єлизавета Гайсаева і Сергій Шарава, а їх місце у власниках і бенефіціарах зайняло ТОВ "Граніт Інвест-Рокитне". Єлизавета Гайсаева зі свого боку підтвердила такий хід подій, і розповіла подробиці захоплення предпріятія.

В коментарі ЗМІ вона розповіла, що подала скаргу на дії реєстраторів ще в лютому, але час розгляду затягувався.

Через тривалий час після передачі скарги Єлизавета Гайсаева змогла домогтися відповіді про її долю, в міністерстві їй сказали, що у зв'язку з карантином вони скарги не розглядають. Але в той же час, говорить Єлизавета Гайсаева, на сайті Мін'юсту з'являлися результати розгляду скарг, поданих пізніше.

Через 2 місяці в Міністерстві відповіли, що скаргу направили в Центральне міжрегіональне управління юстиції в місті Києві. Виявилося, що туди направили для розгляду тільки одну з трьох частин поданої скарги, про незаконне зняття арешту, ще дві частини попрямували в Центрально-західне міжрегіональне управління юстиції, яке знаходиться в Хмельницькому.

Через деякий час з Мін'юсту повідомили, що призначили дату розгляду скарги, але під приводом карантину заборонили бути присутніми на її розгляді. А потім повідомили про те, що відмовили в задоволенні скарги, оскільки виявили позов Єлизавети Гайсаевої.

"Так я і дізналася про існування позову", - говорить вона.

Єлизавета Гайсаева заявляє, що ні вона, ні її діловий партнер не подавали позов, оскільки вони знайомі з процедурами і розуміли, що наявність позову може затягнути процес розгляду скарг.

Єлізавета Гайсаева ознайомилася з матеріалами справи в суді і запевняє - підпис на документах не її, позов був поданий невідомими третіми особами від імені Єлизавети Гайсаевої і її партнера, 4 травня, а вже 5 травня вранці розглянутий. Ухвалу про відкриття судового провадження представник відповідача в той же день приніс на засідання антирейдерської колегії Мін'юсту, що і стало причиною відмови в задоволенні скарги.

Підприємниця передбачає, що так затягнувся розгляд скарги через те, що від неї очікували хабар.

"А коли ніхто не прийшов, вони розділили скарги, і оперативно все зробили", - говорить вона.

Владислав Власюк припускає, що в Мін'юсті тягнули з розглядом скарги, після чого безпідставно відмовили реальному власнику в захисті його прав. Запідозрити недобре в справі чиновникам не допомогла ні добре відоме Ользі Онищук прізвище реєстратора Сімоника, ні "свіжа" ухвала про відкриття провадження. Таке можливе або в наслідок некомпетентності, або навмисно.

Адвокат закликав ряд офіційних осіб, в тому числі главу Мін'юсту Дениса Малюську, а також його першого заступника Євгена Горовиця прокоментувати ситуацію з прикриттям міністерством "чорних" реєстраторів. Останній в коментарях до посту висловився про правильність цього рішення антирейдерської колегії, і пояснив, що у відомстві страждають від кадрового голоду, що впливає на терміни розгляду. У коментарях, проте, привели приклад розгляду Мін'юстом схожої скарги в термін менше місяця.

Крім того, пан Горовець зауважив, що подібні "штучно" створені суди завжди заважають Мін'юсту допомогти власнику.

Слід зазначити, що Єлизавета Гайсаева володіє підприємством з 2015 року, за цей час його змогли реанімувати, викупити проблемні кредити, виплатити в бюджет 3,5 млн грн і зберегти понад 100 робочих місць в районі.