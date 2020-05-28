"Ника-Тера" завершил модернизацию второго грузового района

Морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) завершил модернизацию второго грузового района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Морской специализированный порт "Ника-Тера" завершил очередной этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося на обработке сыпучих грузов. В частности, порт окончил строительство и приступил к эксплуатации современного причально-весового комплекса.

Новый весовой комплекс состоит из двух технологических линий", - говорится в нем.

Максимальная производительность каждой линии – до 1 800 куб. м в час.

"Монтаж береговых бункерных весов осуществлен без прерывания основного технологического процесса погрузки судов благодаря индивидуально разработанному проекту и уникальной методике сборки. Строительство причально-весового комплекса позволило перепрофилировать второй грузовой район под перевалку зерновых культур и шрот. Ранее этот грузовой район специализировался исключительно на перевалке минеральных удобрений.

Новый причально-весовой комплекс прошел необходимые испытания и сертификацию в Национальном научном центре "Институт Метрологии"", - отмечается в сообщении.

По словам начальника порта Алима Агакишиева, инвестиции во второй грузовой район позволили существенно увеличить пропускную способность порта, повысив потенциал предприятия в целом, при этом новый весовой комплекс позволяет выполнять взвешивание сельскохозяйственных грузов быстрее и точнее при их перевалке на водный транспорт.

"Строительство весового комплекса является частью масштабной программы технического переоснащения грузовых районов порта. Реконструкция второго погрузрайона выполнялась поэтапно, начиная с 2017 года и включила в себя: перепрофилирование складов для минудобрений под хранение зерновых и шрота, строительство двух станций разгрузки автомобилей, модернизацию станции разгрузки железнодорожных вагонов, а также монтаж причально-весового комплекса. Всего в модернизацию Грузового района №2 акционером порта было вложено более 40 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Ранее береговые бункерные весы функционировали лишь на первом грузовом районе, который специализируется на перевалке зерновых культур, при этом после перепрофилирования второго района, возможно одновременное взвешивание и загрузка четырех судов зерновыми грузами на разных причалах.

"Мы строим современный порт, отвечающий лучшим международным практикам. Акционер компании – Дмитрий Фирташ продолжает инвестировать в предприятие значительные ресурсы. Инвестиции позволяют увеличить мощность и пропускную способность порта, помогают улучшить качество сервиса. – Стоимость нового причального весового комплекса составляет около 1 млн долларов, а его технические характеристики соответствуют всем правилам Ассоциации по торговле зерном и кормами (GAFTA). Мы ценим доверие наших клиентов и продолжаем развивать порт,чтобы отвечать их требованиям", - прокомментировал Агакишиев.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Ника-Тера" увеличила перевалку грузов на 48%, или на 2,8 млн тонн до 8,637 млн тонн грузов.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.