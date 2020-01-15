В 2019 "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 48% до 8,6 млн тонн

В 2019 году по сравнению с 2018 годом морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 48%, или на 2,8 млн тонн до 8,637 млн тонн грузов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

В структуре грузооборота зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69% от общего объема, навалочные – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тыс. тонн (8,9 %), наливные – 204, 7 тыс. тонн (2,4 %).

Всего за отчетный период на причалах предприятия было обработано 410 судов (в 2018 году - 335).

"Для порта – 8,637 млн тонн грузооборота – это абсолютный рекорд. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 млн тонн или 48%. На результат повлияло два фактора. Во-первых, при поддержке акционера мы реализовали несколько инвестиционных проектов, направленных на увеличение скорости обслуживания клиентов. Мы не просто увеличили скорость погрузочно-разгрузочного процесса, мы откорректировали весь производственный процесс, поправили технологию работы в порту и логистику. Второй, важный фактор – были сделаны достаточно удачные управленческие решения. Это касается инвестиций, производства, кадров, сбыта и маркетинга. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что именно слаженная работа всего коллектива дала эффект. Нам удалось поменять философию бизнеса, его ценности. Мы поставили клиента – во главе угла. И это дало результаты. Начался год и каждый день мы видим новые запросы от компаний, которые хотят с нами работать", – сказал начальник порта "МСП Ника-Тера" Алим Агакишиев.

В 2019 году порт "Ника-Тера" реализовал 2 инвестиционных проекта, направленных для увеличения грузооборота наливных грузов.

В частности, это завершение строительства и запуск второй очереди маслоперевалочного комплекса мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения.

Благодаря новой очереди мощность перевалки Грузового района №4 достигла 600 тыс. тонн в год, а объем единовременного хранения наливных грузов достиг 63,4 тыс. куб. м.

Также был реализован проект строительства и сдачи в эксплуатацию новой линии трубопровода отгрузки наливных грузов на танкер, в частности, диаметр труб, по которой прокачиваются наливные грузы увеличен до 400 мм, а максимальная производительность погрузки составляет 1 000 тонн в час.

В сообщении отмечается, что реализация этих двух проектов привела к тому, что по сравнению с 2018 годом перевалка масла в порту "Ника-Тера" увеличилась более, чем в два раза.

Также, для оптимизации логистики на предприятии, увеличения качества и скорости погрузочно-разгрузочного процесса в 2019 году порт инвестировал в парк спецтехники.

Например, в порту начали работать новый перегружатель фирмы Sennebogen, работать мобильный автоматический опрокидыватель, оборудованный собственным шасси, что позволяет разгружать грузы из автотранспорта в любой точке порта у нужного напольного склада.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом морской терминал "Ника-Тера", увеличил перевалку грузов на 40% до 5,84 млн тонн.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.