Вознесение-2020: лучшие поздравления в открытках

Сегодня, 28 мая, православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этот день стоит не только придерживаться особых традиций и обычаев, но и поздравить своих близких с этим светлым праздником. Українські Новини собрали лучшие открытки для поздравления с Вознесением-2020.

Так, Вознесение Господне отмечают в 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Этот праздник является одним из 12 самых важных для христиан в году.

В этом году Вознесение Господне отмечается 28 мая.

В этот день в храмах проводятся торжественные службы, а верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве.

Вознесение поздравления

Вознесение-2020 поздравления

Открытка с Вознесением-2020

Открытка с Вознесением

Поздравление с Вознесением-2020. Фото: fresh-cards.ru

Поздравление с Вознесением. Фото: fresh-cards.ru

Как сообщали Українські Новини, в Вознесение вся семья собирается за праздничным столом, а хозяйки выпекают прямоугольные пироги с луком и украшают их перекладинами, символизирующие лестницу – путь Христа на небеса.

Также в этом году День Киева будут отмечать 31 мая, а праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.