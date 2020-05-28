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28 мая 2020, четверг, 11:15 18
Жизнь 2020-05-28T11:30:02+03:00
Українські Новини
Вознесение-2020: лучшие поздравления в открытках

Вознесение-2020: лучшие поздравления в открытках

Анна Рудык
Вознесение, открытки, Поздравления в картинках, Вознесение Господне
Вознесение. Фото: pravkuban.ru
Вознесение. Фото: pravkuban.ru

Сегодня, 28 мая, православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этот день стоит не только придерживаться особых традиций и обычаев, но и поздравить своих близких с этим светлым праздником. Українські Новини собрали лучшие открытки для поздравления с Вознесением-2020.

Так, Вознесение Господне отмечают в 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Этот праздник является одним из 12 самых важных для христиан в году.

В этом году Вознесение Господне отмечается 28 мая.

В этот день в храмах проводятся торжественные службы, а верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве.

Вознесение поздравленияВознесение поздравления

Вознесение-2020 поздравленияВознесение-2020 поздравления

Открытка с Вознесением-2020Открытка с Вознесением-2020

Открытка с ВознесениемОткрытка с Вознесением

Поздравление с Вознесением-2020. Фото: fresh-cards.ruПоздравление с Вознесением-2020. Фото: fresh-cards.ru

Поздравление с Вознесением. Фото: fresh-cards.ruПоздравление с Вознесением. Фото: fresh-cards.ru

Как сообщали Українські Новини, в Вознесение вся семья собирается за праздничным столом, а хозяйки выпекают прямоугольные пироги с луком и украшают их перекладинами, символизирующие лестницу – путь Христа на небеса.

Также в этом году День Киева будут отмечать 31 мая, а праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.

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