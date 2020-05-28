Вознесение-2020: лучшие поздравления в открытках

Сегодня, 28 мая, православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этот день стоит не только придерживаться особых традиций и обычаев, но и поздравить своих близких с этим светлым праздником. Українські Новини собрали лучшие открытки для поздравления с Вознесением-2020. Так, Вознесение Господне отмечают в 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Этот праздник является одним из 12 самых важных для христиан в году. В этом году Вознесение Господне отмечается 28 мая. В этот день в храмах проводятся торжественные службы, а верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве. Вознесение поздравления Вознесение-2020 поздравления Открытка с Вознесением-2020 Открытка с Вознесением Поздравление с Вознесением-2020. Фото: fresh-cards.ru Поздравление с Вознесением. Фото: fresh-cards.ru Как сообщали Українські Новини, в Вознесение вся семья собирается за праздничным столом, а хозяйки выпекают прямоугольные пироги с луком и украшают их перекладинами, символизирующие лестницу – путь Христа на небеса. Также в этом году День Киева будут отмечать 31 мая, а праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.