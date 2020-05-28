Укргидрометцентр заявил, что во время пылевой бури в Киеве урагана и ветра не было

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида раскритиковал заявление Министерства внутренних дел (МВД) об урагане во время пылевой бури в Киеве. Он сказал, что его там не было. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ураган достигает скорости ветра больше 30 метров в секунду, а такого в то время не было.

"Никакого катастрофического ветра там не было", - заявил он.

Также директор Укргидрометцентра заявил, что из-за того, что земля пересушена, такой ветер поднял в атмосферу значительную часть пыли и он достиг Киева.

Напомним, в этом году в столице Украине наблюдалась пыльная буря. Тогда в МВД сообщили, что усложняет ситуацию ураганный ветер. Из-за пыльной бури и дым от пожаров в Чернобыле в Минздраве тогда рекомендовали киевлянам не открывать окна.

Также в тот период Киев входил и даже возглавлял антрейтинг уровня загрязнения воздуха в мире.