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28 мая 2020, четверг, 10:47 609
Общество 2020-05-28T11:30:02+03:00
Українські Новини
Укргидрометцентр заявил, что во время пылевой бури в Киеве урагана и ветра не было

Укргидрометцентр заявил, что во время пылевой бури в Киеве урагана и ветра не было

Ольга Фандорина
Ураган, Пыльная буря, Укргидрометцентр, Пылевая буря
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида раскритиковал заявление Министерства внутренних дел (МВД) об урагане во время пылевой бури в Киеве. Он сказал, что его там не было. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ураган достигает скорости ветра больше 30 метров в секунду, а такого в то время не было.

"Никакого катастрофического ветра там не было", - заявил он.

Также директор Укргидрометцентра заявил, что из-за того, что земля пересушена, такой ветер поднял в атмосферу значительную часть пыли и он достиг Киева.

Напомним, в этом году в столице Украине наблюдалась пыльная буря. Тогда в МВД сообщили, что усложняет ситуацию ураганный ветер. Из-за пыльной бури и дым от пожаров в Чернобыле в Минздраве тогда рекомендовали киевлянам не открывать окна.

Также в тот период Киев входил и даже возглавлял антрейтинг уровня загрязнения воздуха в мире.

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