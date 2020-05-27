Украинским госслужащим поднимут зарплаты, чтобы повысить престиж их работы

В то время, как Постановлением Кабинета Министров установлена ​​доплата работникам поставщикам социальных услуг государственного / коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства / пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100 процентов заработной платы, Кабинет министров Украины разработал концепцию реформирования оплаты труда госслужащих для повышения конкурентоспособности государственных мест.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Концепция реформирования системы оплаты труда государственных служащих разработана с целью изменения системы и подходов к регулированию оплаты труда в сфере государственной службы для повышения конкурентоспособности заработной платы на должностях государственной службы, повышения ее прозрачности, предсказуемости и справедливости, приведения правительственного регулирования оплаты труда в соответствие с международными стандартами, в частности теми, которые определены OECP/SIGMA", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая модель оплаты труда предусматривает единый подход к начислению заработной платы, путем усиления ее финансовой части (не менее 70%) и уменьшения переменной составляющей (не более 30%).

Уровень зарплаты будет устанавливаться в соответствии с классификацией должностей, исходя из ценности должности, объема, сложности работы и уровня ответственности. Это избавит от необходимости деления государственных органов. В государственных органах восстановят "справедливое и прозрачное" распределение фондов оплаты труда.

Таким образом, правительство хочет повысить престиж госслужбы и привлечь опытных специалистов, а также повысить эффективность госслужащих, снизить коррупционные риски во время коммуникации с гражданами и бизнесом, стимулировать инициативу в подготовке и реализации реформ, направленных на повышение уровня жизни и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющимся с коронавирусом.