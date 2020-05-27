Кабмин назначил нового замминистра энергетики по евроинтеграции

После того, как Минэкоэнерго разделили на два ведомства, Кабинет Министров назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Ярослава Демченкова.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Кабмин назначил Демченкова Ярослава Сергеевича заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по опросам европейской интеграции", - написал он.

Демченков является магистром международного права и специалистом по внешнеэкономической деятельности и международной экономике, последние 4 года он работал в проектах ООН и Агентства США по международному развитию, а также имеет опыт работы во Всемирном банке.

Он возглавлял службу вице-премьер-министра по вопросам энергетики, экологии и инфраструктуры, работал на должностях руководителя отдела инвестиционно-инновационного развития и сопровождения проектов Секретариата Президента, заместителя начальника управления международной экономики и взаимодействия с международными финансовыми организациями, начальника управления связей с общественностью Министерства экономики.

Демченков избирался депутатом Черниговского областного совета и баллотировался в Киевсовет.

Последнее место работы - координатор по партнерству Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Рябчина.

Тем временем, бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает ликвидацию Министерства энергетики и защиты окружающей среды не соответствующей европейским стандартам.