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27 мая 2020, среда, 16:15 24
Силовые структуры 2020-05-27T16:30:04+03:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе Украины зафиксировано уже 43 случая коронавируса

В Госпогранслужбе Украины зафиксировано уже 43 случая коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус у пограничника
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

43 случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Государственной пограничной службе по состоянию на среду, 27 мая, в то время, как в ВСУ зарегистрировали 3 смерть от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 27 мая в Госпогранслужбе зафиксировано 43 подтвержденных ПЦР-тестированием заболевания военнослужащих и работников ведомства COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что с 22 мая по результатам проведенных тестов было подтверждено 6 новых случаев, 2 из них - 26 мая.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирус, выздоровели 16, еще 27 человек продолжают лечиться (6 - стационарно, 21 - амбулаторно).

Под контролем медиков на данный момент находятся около 100 пограничников, которые контактировали с больными.

Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированы в обсерваторах.

Указано, что подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 12 мая в Госпогранслужбе было зарегистрировано 27 случаев коронавируса.

Также 26 мая количество новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905.

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