Штормовой ветер и сильные дожди. Прогноз погоды на 28 мая

28 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем сильный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, в Львовской, Волынской и Ривненской областях - местами; днем дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем сильный дождь, только в Житомирской области умеренный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, в Днепропетровской области сильный дождь; днем сильный дождь, в Винницкой области умеренный, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+20 градусов, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Харьковской области местами сильный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью в Запорожской и местами в Херсонской областях сильный дождь, днем в Одесской и Николаевской областях местами сильный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+20 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +17…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.

27 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15…+18 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Погода в Украине 28 мая. Карта: Укргидрометцентр

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