ОПЗЖ проходит в Киевсовет, - опрос

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" опубликовал результаты опроса киевлян перед предстоящими нынешней осенью выборами городского главы и депутатов Киевсовета. В Киевсовет проходят 5 партий: "Евросолидарность" Порошенко, "Слуга народа" Зеленского, "УДАР" Кличко , "Батьківщина" Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За життя" Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социс, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Киевсовет проходили в следующее воскресенье.

Так,14,6% опрошенных проголосовали бы за партию "Евросолидарность", 12,8% - за партию "Слуга народа", 9,4% - за партию УДАР, 6,4% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,2% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 3,6% - за "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, 3,1% - за "Партию Шария", 2,9% - за "Голос", 2,1% - за "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,7% - за партию "Сила и честь", 1,6% - за "Украинскую стратегию Гройсмана", по 1,5% - за "Объединение "Самопомощь" и "Гражданскую позицию", 0,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

2,3% респондентов выбрали другую партию, 22,5% - еще не определились, 7,3% - не принимали бы участия в голосовании.

Опрос проводился с 8 по 20 мая, всего было опрошено 4 000 совершеннолетних респондентов из всех районов Киева методом телефонного опроса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, 32,5% опрошенных "Социсом" проголосовали бы за главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на выборах мэра Киева, 6,9% - за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского, 6,3% - за телеведущего Сергея Притулу.