подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 09:59 973
Выборы 2020-05-27T10:45:14+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ проходит в Киевсовет, - опрос

ОПЗЖ проходит в Киевсовет, - опрос

Ирина Дорофейчук
Выборы, Киевсовет, Социология, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" опубликовал результаты опроса киевлян перед предстоящими нынешней осенью выборами городского главы и депутатов Киевсовета. В Киевсовет проходят 5 партий: "Евросолидарность" Порошенко, "Слуга народа" Зеленского, "УДАР" Кличко , "Батьківщина" Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За життя" Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социс, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Киевсовет проходили в следующее воскресенье.

Так,14,6% опрошенных проголосовали бы за партию "Евросолидарность", 12,8% - за партию "Слуга народа", 9,4% - за партию УДАР, 6,4% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,2% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 3,6% - за "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, 3,1% - за "Партию Шария", 2,9% - за "Голос", 2,1% - за "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,7% - за партию "Сила и честь", 1,6% - за "Украинскую стратегию Гройсмана", по 1,5% - за "Объединение "Самопомощь" и "Гражданскую позицию", 0,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

2,3% респондентов выбрали другую партию, 22,5% - еще не определились, 7,3% - не принимали бы участия в голосовании.

Опрос проводился с 8 по 20 мая, всего было опрошено 4 000 совершеннолетних респондентов из всех районов Киева методом телефонного опроса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, 32,5% опрошенных "Социсом" проголосовали бы за главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на выборах мэра Киева, 6,9% - за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского, 6,3% - за телеведущего Сергея Притулу.

Больше новостей о: Выборы Киевсовет Социология Бойко Юрий ОПЗЖ

На любых выборах голосовать теперь можно по месту ...
Кононенко через суд возобновил аренду участков воз...
Украинцы назвали наилучшего Президента. Зеленский ...
"Платформа Бойко" требует наказать убийц Олеся Буз...
МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной
"Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений
Новости
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
В ВСУ зарегистрирована третья смерть от коронавируса 10:18
Не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса. В Офисе президента отреагировали на скандал с вышиванками 10:11
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать 10:07 Инфографика
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
больше новостей
За сутки в мире от Covid-19 вылечились больше человек, чем заразились. Данные 27 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok