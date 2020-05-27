підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 09:59 14
Вибори 2020-05-27T11:00:03+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ проходить в Київраду, - опитування

ОПЗЖ проходить в Київраду, - опитування

Ірина Дорофейчук
Київрада, Соціологія, Місцеві вибори, Опитування
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com

14,6% респондентів, опитаних Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", проголосували б за партію "Європейська солідарність", 12,8% - за "Слугу Народу", 9,4% - за партію УДАР на виборах до київської міської ради. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за яку партію вони б проголосували, якби вибори в Київраду відбувались наступної неділі.

Так,14,6% опитаних проголосували б за партію "Євросолідарність", 12,8% - за партію "Слуга народу", 9,4% - за партію УДАР, 6,4% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,2% - за "Опозиційну платформу - За життя", 3,6% - за "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі, 3,1% - за "Партію Шарія", 2,9% - за "Голос", 2,1% - за Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,7% - за партію "Сила і честь", 1,6% - за "Українську стратегію Гройсмана", по 1,5% - за "Об'єднання "Самопоміч" та "Громадянську позицію", 0,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка.

2,3% респондентів обрали іншу партію, 22,5% - ще не визначилися, 7,3% - не брали б участі в голосуванні.

Опитування проводилося з 8 по 20 травня, усього було опитано 4 тис повнолітніх респондентів з усіх районів Києва методом телефонного опитування.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, 32,5% опитаних "Соцісом" проголосували б за голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на виборах мера Києва, 6,9% - за власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського, 6,3% - за телеведучого Сергія Притулу.

Більше новин про: Київрада Соціологія Місцеві вибори Опитування

Кононенко через суд поновив оренду ділянок біля бо...
Соцопитування виявило, що карантин істотно вплинув...
Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не ...
Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опи...
За добу у світі від Covid-19 вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Дані 27 травня
Гривня подешевшала. НБУ оприлюднив курс валют на середу
Новини
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Фінал Кубка України з футболу перенесли до Львова 11:00
Долар і євро різко злетіли. Курс валют на 27 травня 10:32
У ВРУ зареєстрована третя смерть від коронавіруса 10:18
Не втручаються в креативну діяльність бізнесу. В Офісі президента відреагували на скандал з вишиванками 10:11
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара 21:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok