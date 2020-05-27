ОПЗЖ проходить в Київраду, - опитування

14,6% респондентів, опитаних Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", проголосували б за партію "Європейська солідарність", 12,8% - за "Слугу Народу", 9,4% - за партію УДАР на виборах до київської міської ради. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за яку партію вони б проголосували, якби вибори в Київраду відбувались наступної неділі.

Так,14,6% опитаних проголосували б за партію "Євросолідарність", 12,8% - за партію "Слуга народу", 9,4% - за партію УДАР, 6,4% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,2% - за "Опозиційну платформу - За життя", 3,6% - за "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі, 3,1% - за "Партію Шарія", 2,9% - за "Голос", 2,1% - за Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,7% - за партію "Сила і честь", 1,6% - за "Українську стратегію Гройсмана", по 1,5% - за "Об'єднання "Самопоміч" та "Громадянську позицію", 0,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка.

2,3% респондентів обрали іншу партію, 22,5% - ще не визначилися, 7,3% - не брали б участі в голосуванні.

Опитування проводилося з 8 по 20 травня, усього було опитано 4 тис повнолітніх респондентів з усіх районів Києва методом телефонного опитування.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, 32,5% опитаних "Соцісом" проголосували б за голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на виборах мера Києва, 6,9% - за власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського, 6,3% - за телеведучого Сергія Притулу.