В киевском метро пассажиры поймали вора-карманника и избили его

В киевском метрополитене пассажиры устроили самосуд над карманником, который промышлял в подземке, о чем свидетельствуют кадры паблика Киев Оперативный в Facebook.

Так, несколько мужчин выволокли вора из вагона метро и удерживали до прибытия полиции. Это произошло на станции метро Контрактовая площадь сразу после того, как вор проявил себя.

На сьемке видно, как один из пассажиров, вероятно ставший жертвой карманника, набрасывается на лежачего парня и бьет его.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области вора застрелили при попытке обокрасть магазин.

Также ранее водитель киевской маршрутки избил и задержал вора, кравшего его вещи.