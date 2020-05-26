Названы юродские адреса лабораторий, где хранятся опасные инфекции и патогены

Лаборатории, участвующие в "Программе привлечения к специальной биологической деятельности" Министерства обороны США и которые могут работать с особо опасными патогенами, зарегистрированы по 14 юридическим адресам в разных городах Украины. Адреса лабораторий найдены по коду ЕГРПОУ, указанные в паспорте программы, передают Українські Новини. Юридические адреса лабораторий: Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины - Киев, ул. Донецкая, 30 (Соломенский район, вблизи Караваевых дач) Государственный НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы - там же, Донецкая, 30 Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов - там же, Донецкая, 30 Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины - Харьков, Пушкинская, 83 (Киевский район) Украинский центр контроля и мониторинга Минздрава - Киев, Ярославская, 41 (Подол) Киевский городской лабораторный центр Минздрава - Киев, Некрасовская 10\/8 (Вблизи Львиской площади) Днепропетровский областной лабораторный центр Минздрава - Днипро, ул. Щербаня, 6 (Новокодацький район) Львовский областной лабораторный центр Минздрава - Львов, вул. Крупьярска, 27 (Шевченковский район) Одесский областной лабораторный центр Минздрава - Одесса, Старопортофранковская, 8 (Приморский район) Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены - Львов, ул. Зеленая, 12 (Шевченковский район) Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова - Одесса, ул. Церковна, 2\/4 (Суворовский район) Киевский областной лабораторный центр Минздрава - Киев, ул. Герцена, 31 (рядом с Киевской областной больницы) Белоцерковский городской отдел лабораторных исследований Киевского областного лабораторного центра МЗ - Белая Церковь, ул. Павличенка, 9 Бориспольский межрайонный отдел лабораторных исследований Киевского областного лабораторного центра Минздрава - Борисполь, Чехова, 2. Как сообщали Українські Новини, США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия".