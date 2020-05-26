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26 мая 2020, вторник, 19:00 12
Общество 2020-05-26T19:00:01+03:00
Українські Новини
Названы юродские адреса лабораторий, где хранятся опасные инфекции и патогены

Названы юродские адреса лабораторий, где хранятся опасные инфекции и патогены

Ярина Вацяк
Вирусы, Адрес, США-Украина, Лаборатория США
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

Лаборатории, участвующие в "Программе привлечения к специальной биологической деятельности" Министерства обороны США и которые могут работать с особо опасными патогенами, зарегистрированы по 14 юридическим адресам в разных городах Украины.

Адреса лабораторий найдены по коду ЕГРПОУ, указанные в паспорте программы, передают Українські Новини.

Юридические адреса лабораторий:

  1. Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины - Киев, ул. Донецкая, 30 (Соломенский район, вблизи Караваевых дач)
  2. Государственный НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы - там же, Донецкая, 30
  3. Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов - там же, Донецкая, 30
  4. Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины - Харьков, Пушкинская, 83 (Киевский район)
  5. Украинский центр контроля и мониторинга Минздрава - Киев, Ярославская, 41 (Подол)
  6. Киевский городской лабораторный центр Минздрава - Киев, Некрасовская 10/8 (Вблизи Львиской площади)
  7. Днепропетровский областной лабораторный центр Минздрава - Днипро, ул. Щербаня, 6 (Новокодацький район)
  8. Львовский областной лабораторный центр Минздрава - Львов, вул. Крупьярска, 27 (Шевченковский район)
  9. Одесский областной лабораторный центр Минздрава - Одесса, Старопортофранковская, 8 (Приморский район)
  10. Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены - Львов, ул. Зеленая, 12 (Шевченковский район)
  11. Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова - Одесса, ул. Церковна, 2/4 (Суворовский район)
  12. Киевский областной лабораторный центр Минздрава - Киев, ул. Герцена, 31 (рядом с Киевской областной больницы)
  13. Белоцерковский городской отдел лабораторных исследований Киевского областного лабораторного центра МЗ - Белая Церковь, ул. Павличенка, 9
  14. Бориспольский межрайонный отдел лабораторных исследований Киевского областного лабораторного центра Минздрава - Борисполь, Чехова, 2.

Как сообщали Українські Новини, США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия".

 

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