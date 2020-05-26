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26 мая 2020, вторник, 11:55 766
Общество 2020-05-26T12:30:03+03:00
Українські Новини
Благотворительный фонд Бориса Ложкина запустил кампанию сбора средств для онкобольных детей

Благотворительный фонд Бориса Ложкина запустил кампанию сбора средств для онкобольных детей

Павел Твердохлиб
Дети, Медицина, Благотворительность, Фонд, Ложкин
Благотворительный фонд Бориса Ложкина, Фото: LF
Благотворительный фонд Бориса Ложкина, Фото: LF

Ко Дню защиты детей Благотворительный фонд Бориса Ложкина совместно с фондом "Таблеточки" запустил благотворительную кампанию по сбору средств на лечение детей с онкозаболеваниями - "Як я живу на твої гроші". Об этом Борис Ложкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Сделайте пожертвование на любую сумму с 25 мая по 25 июня - и подарите продолжение детства и последующую счастливую жизнь одному из тысяч украинских детей с онкозаболеваниями. Цель акции - собрать миллион гривен. Еще один миллион предоставит Благотворительный фонд Бориса Ложкина", - написал он.

Как отметил Борис Ложкин, на счету "Таблеточек" за 8 лет уже более 4 тыс спасенных детских жизней.

"Это тысячи детей, продолжающих радоваться детству, и тысячи счастливых родителей, которые узнали настоящую цену своего счастья. Она не измеряется гривнами, долларами или евро. Она в единственном числе - в здоровье и жизни их ребенка", - подчеркнул он.

 

По словам Ложкина, ему близки принципы "Таблеточек", поскольку деятельность его фонда также направлена на спасение жизней маленьких украинцев.

"Современное специализированное медицинское оборудование, приобретенное за средства Фонда, вот уже шесть лет ежедневно спасает жизни сотням детей во многих больницах Украины. Мы благодарны всем, кто помогал нам в этом важном деле на протяжении шести лет, и уверены, что вместе реализуем еще не один благотворительный проект", - отметил он.

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