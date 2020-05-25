Антикорсуд закрыл дело на экс-главу Госаудитслужбы из-за истечения срока давности

После закрытия дела о незаконном обогащении экс-председателя Аудиторской службы Гавриловой, Высший антикоррупционный суд закрыл дело по факту недекларирования нею имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению экс-председателя Государственной аудиторской службы Украины из-за истечения сроков давности привлечения ее к уголовной ответственности. Бывшую руководительницу Госаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - сказано в нем.

Согласно решению суда, отменяется арест на имущество, которое находится в собственности Гавриловой.

Ей также отменена мера пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, в сентября Кабмин уволил председателя Аудиторской службы Гаврилову.

Соломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении Гавриловой в Высший антикоррупционный суд.

В материалах, переданных в Высший антикоррупционный суд, фигурируют ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли законных оснований.