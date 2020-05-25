подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 мая 2020, понедельник, 23:52 86
Судебная власть 2020-05-25T23:53:06+03:00
Українські Новини
Антикорсуд закрыл дело на экс-главу Госаудитслужбы из-за истечения срока давности

Антикорсуд закрыл дело на экс-главу Госаудитслужбы из-за истечения срока давности

Надежда Комендантова
Лидия Гаврилова, Высший антикоррупционный суд, Недекларирование
Лидия Гаврилова. Фото: Facebook/Лидия Гаврилова
Лидия Гаврилова. Фото: Facebook/Лидия Гаврилова

После закрытия дела о незаконном обогащении экс-председателя Аудиторской службы Гавриловой, Высший антикоррупционный суд закрыл дело по факту недекларирования нею имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению экс-председателя Государственной аудиторской службы Украины из-за истечения сроков давности привлечения ее к уголовной ответственности. Бывшую руководительницу Госаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - сказано в нем.

Согласно решению суда, отменяется арест на имущество, которое находится в собственности Гавриловой.

Ей также отменена мера пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, в сентября Кабмин уволил председателя Аудиторской службы Гаврилову.

Соломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении Гавриловой в Высший антикоррупционный суд.

В материалах, переданных в Высший антикоррупционный суд, фигурируют ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли законных оснований.

Больше новостей о: Лидия Гаврилова Высший антикоррупционный суд Недекларирование

В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу
Новости
Антикорсуд закрыл дело на экс-главу Госаудитслужбы из-за истечения срока давности 23:52
Подозреваемой в убийстве Шеремета домашний арест сменили на 168 тысяч гривен залога 23:22
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
Богдан замахивается на животное. Скриншот видео
За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными 22:21
В Киеве возросло количество случаев домашнего насилия, — КГГА 22:00
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу 13:35
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
больше новостей
В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok