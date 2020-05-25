В Польше магазин Biedronka продавал украинские огурцы под видом польских

В Польше управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей открыло производства против владельцев сети магазинов Biedronka, где покупателей вводили в заблуждение относительно страны происхождения продаваемых фруктов и овощей. Об этом сообщает TVP Info.

Согласно жалобам потребителей, подтвержденными при контроле Торговой инспекции, в магазинах сети Biedronka на табличках появились ложные сведения о стране происхождения фруктов и овощей. Оказалось, что в магазинах Biedronka тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и капусту из Франции продавались, как выращенные в Польше.

В связи с этим глава управления открыл производство против Jeronimo Martins Polska, которой принадлежит сеть магазинов.

"Я обвинил Jeronimo Martins Polska в нарушении интересов потребителей путем введения их в заблуждение относительно страны происхождения фруктов и овощей. Для многих это ключевая информация, которая может определить покупку того или иного продукта", - заявил глава антимонопольного управления Томаш Хростний.

По его словам, потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотно выбирают отечественные товары. Недостоверная информация в магазинах Biedronka может исказить их решение о покупке.

Из-за введения потребителей в заблуждение Jeronimo Martins Polska грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.

И пока Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам, по словам посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого сейчас в стране находится около 1 млн украинцев.