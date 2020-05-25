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25 мая 2020, понедельник, 17:56 545
Общество 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
Более сильным кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева является нардеп Тищенко, – Центр политическог

Более сильным кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева является нардеп Тищенко, – Центр политического консалтинга

Татьяна Зотова
Соцопрос, Слуга народа, Николай Тищенко, Местные выборы-2020, Центр политического консалтинга
Николай Тищенко. Фото: unian.net
Николай Тищенко. Фото: unian.net

Социологический опрос "Центра политического консалтинга" по состоянию на середину мая 2020 года демонстрирует наличие большей поддержки у народного депутата Украины Николая Тищенко как кандидата от политической партии "Слуга народа". В мае 2020 года за кандидатуру Тищенко готовы проголосовать 19,2% избирателей Киева. В случае поддержки партией кандидатуры нардепа Александра Ткаченко за кандидатуру "Слуги народа" проголосуют только 7,5% киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного 15-20 мая 2020 года.

В случае выборов в мае победил бы действующий городской голова Виталий Кличко. Если кандидатом будет определен Николай Тищенко, то Кличко набирает 31,1% голосов. Если же кандидатом будет определен Александр Ткаченко, то Кличко набирает больше - 34,4% голосов.

Социологические данные подтверждают, что эффективным решением для партии "Слуга народа" станет выдвижение в мэры столицы Николая Тищенко.

Ранее председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что партия намерена до конца мая объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров.

"Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом – без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры – и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии", – отметил Арахамия.

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