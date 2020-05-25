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25 травня 2020, понеділок, 17:56 170
Суспільство 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
Більш сильним кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва є нардеп Тищенко, – Центр політичного консал

Більш сильним кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва є нардеп Тищенко, – Центр політичного консалтингу

Тетяна Зотова
соцопитування, Слуга народу, Микола Тищенко, Місцеві вибори-2020, Центр політичного консалтингу
Микола Тищенко. Фото: unian.net
Микола Тищенко. Фото: unian.net

Соціологічне опитування "Центру політичного консалтингу" станом на середину травня 2020 року демонструє наявність більшої підтримки у народного депутата України Миколи Тищенка як кандидата від політичної партії "Слуга народу". У травні 2020 року за кандидатуру Тищенка готові проголосувати 19,2% виборців Києва. У разі підтримки партією кандидатури нардепа Олександра Ткаченка за кандидатуру "Слуги народу" проголосують лише 7,5% киян.

Про це свідчать результати соцопитування, що було проведене 15-20 травня 2020 року.

У разі виборів у травні переміг би чинний міський голова Віталій Кличко. Якщо кандидатом буде визначено Миколу Тищенка, то Кличко набирає 31,1% голосів. Якщо ж кандидатом буде визначено Олександра Ткаченка, то Кличко набирає більше - 34,4% голосів.

Соціологічні дані підтверджують, що ефективним рішенням для партії "Слуга народу" стане висування в мери столиці Миколи Тищенка.

Раніше голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що партія має намір до кінця травня оголосити список кандидатів, які будуть представляти пропрезидентську політичну силу на виборах мерів.

"Є міста, де у нинішніх мерів досить міцні рейтинги. Умовний ноунейм не може з ними змагатися апріорі. Відповідно, має бути людина з рейтингом – без рейтингу людину немає сенсу відправляти, це буде свідома поразка. Тому ми до кінця травня отримаємо заміри – і після цього публічно оголосимо, хто ж кандидати від нашої партії", – зазначив Арахамія.

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