Дожди и похолодание до +2. Прогноз погоды на 26 мая

26 мая в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью и днем +2…+7 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

25 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +13…+18 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.