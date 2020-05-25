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25 мая 2020, понедельник, 10:17 101
Общество 2020-05-25T10:28:53+03:00
Українські Новини
В Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая коронавируса, - глава ОГА

В Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая коронавируса, - глава ОГА

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Херсоне
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Вчера, 24 мая, в Херсонской области не было ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, которым в Украине заразились более 21 тыс. человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

Так, сообщается, что за сутки было проведено 180 ПЦР-тестов на коронавирус.

"За последние сутки проведено 180 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано", - отметил он.

В этот же день выздоровели 7 человек. Таким образом в области победили болезнь 146 человек.

За все время зарегистрировали 177 случая заболевания, из которых 2 – летальные.

Как сообщали Українські Новини, с 22 мая в Украине возобновил работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешили проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Также в Киеве 25 мая открылось метро.  

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