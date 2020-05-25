В Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая коронавируса, - глава ОГА

Вчера, 24 мая, в Херсонской области не было ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, которым в Украине заразились более 21 тыс. человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

Так, сообщается, что за сутки было проведено 180 ПЦР-тестов на коронавирус.

"За последние сутки проведено 180 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано", - отметил он.

В этот же день выздоровели 7 человек. Таким образом в области победили болезнь 146 человек.

За все время зарегистрировали 177 случая заболевания, из которых 2 – летальные.

Как сообщали Українські Новини, с 22 мая в Украине возобновил работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешили проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Также в Киеве 25 мая открылось метро.