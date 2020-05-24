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24 мая 2020, воскресенье, 20:15 166
Силовые структуры 2020-05-24T20:30:04+03:00
Українські Новини
Участники акции акции "СтопРеванш" не нарушали карантин, — МВД

Участники акции акции "СтопРеванш" не нарушали карантин, — МВД

Валерия Драгомирова
МВД, Акция протеста, Владимир Зеленский, СтопРеванш
Акция на Майдане. Фото
Акция на Майдане. Фото "Страна"

Министерство внутренних дел отмечает отсутствие нарушений в соблюдении карантина во время акции "СтопРеванш" против политики власти на Майдане Независимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Напомним, утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где были запланированы массовые мероприятия", - говорится в нем.

Ранее МВД сообщало, что сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций.

Министерство призвало организаторов и участников соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Указано, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

Как сообщали Українськi Новини, несколько сотен активистов провели акцию "СтопРеванш" против политики власти на Майдане Независимости и продолжили ее возле дома Зеленского на ул. Грушевского возле Мариинского парка в Киеве.



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