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24 мая 2020, воскресенье, 16:53 86
Президент 2020-05-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский пожелал мусульманам Украины согласия и процветания по случаю Ураза-Байрама

Зеленский пожелал мусульманам Украины согласия и процветания по случаю Ураза-Байрама

Надежда Комендантова
Поздравление, Ураза-Байрам, Владимир Зеленский
Зеленский. Скриншот видео
Зеленский. Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский, под дом которого в рамках акции протеста "Стоп реванш" пришли националисты, желает мусульманам Украины согласия и процветания по случаю Ураза-Байрама.

Об этом говорится в поздравлении Президента, передают Українськi Новини.

"Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, который открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье", - сказано в нем.

Также Зеленский пожелал мусульманам крепкого здоровья, счастья и радости.

В 2020 году Ураза-Байрам длится с вечера 23 мая по вечер 24 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 18 мая  Зеленский заявил, что в ближайшие дни планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

 

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