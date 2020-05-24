Зеленский пожелал мусульманам Украины согласия и процветания по случаю Ураза-Байрама

Президент Владимир Зеленский, под дом которого в рамках акции протеста "Стоп реванш" пришли националисты, желает мусульманам Украины согласия и процветания по случаю Ураза-Байрама.

Об этом говорится в поздравлении Президента, передают Українськi Новини.

"Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, который открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье", - сказано в нем.

Также Зеленский пожелал мусульманам крепкого здоровья, счастья и радости.

В 2020 году Ураза-Байрам длится с вечера 23 мая по вечер 24 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 18 мая Зеленский заявил, что в ближайшие дни планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.