Под Одессой автомобиль упал с обрыва в реку, двое погибших

В воскресенье, 24 мая, за пределами села Троицкое автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Турунчук. Погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Информация о том, что за пределами Троицкого автомобиль попал в реку, поступила спасателям в 00:38.

"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 м и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков", - говорится в сообщении.

Под утро в 08:32 водолазы-спасатели обнаружили и вытащили погибших из затонувшего авто, а в 11:00 было изъято из воды само транспортное средство. Причини происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая в селе Пороскотень Бородянского района (Киевская область) на участке дороги Клавдиево-Гавронщина произошло ДТП, в котором погибли три человека.

Также на трассе "Киев - Одесса" произошла смертельная авария. Среди погибших и пострадавших дети.