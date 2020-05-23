МКМТ начала расследовать импорт в Украину срезанных свежих роз

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала специальное расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия определила начать расследование", - говорится в сообщении.

Другие подробности в сообщении не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, МКМТ ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России 45,79% и из Беларуси - 21,32%.



Тем временем с каждым годом украинцы покупают все больше цветов. Если раньше был спрос на метровую розу, то сегодня рынок движется к маленькому, но пышному букету, высота роз становится все менее важной, букеты становятся более изысканными. Кроме того появилась тенденция на отказ от упаковки.

