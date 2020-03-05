С каждым годом украинцы покупают все больше цветов: какие букеты самые популярные

В преддверии праздников 8 марта и Дня матери спрос на цветочном рынке растет, а цветы на украинские прилавки поставляют со всего мира.

Об этом в интервью Українським Новинам рассказали представители одного из крупнейших производителей цветов в Украине – компании "Аскания-Флора".

"Спрос на цветочном рынке однозначно растет, начиная с 2019-го года примерно на 10% в год. Надеемся на такие же показатели в этом году", - сообщили в компании.

В компании добавили, что продажи роз перед 8 марта всегда растут. Также в последние годы стремительно начинает расти спрос роз на День Матери, который украинцы празднуют ежегодно во второе воскресенье мая.

Помимо роста спроса на цветочную продукции, изменили и предпочтения в выборе букетов.

"Если раньше был спрос на метровую розу, то сегодня рынок движется к маленькому, но пышному букету, высота роз становится все менее важной, букеты становятся более изысканными. Все популярнее становятся розы спрей самых разнообразных цветов от нежно-розовых до оранжевых. С приходом весны люди хотят чего-то яркого и особенного", - рассказали в "Аскания-Флора".

Букет из красных и белых роз. Фото: onlyrose.com

Также появилась тенденция на отказ от упаковки.

"Люди все чаще отказываются от любой упаковки и заказывают розы, просто перевязанные атласной лентой. Они не хотят закрывать красоту цветка, бутона и дополнительно их упаковывать. Возможно, это связано с тем, что люди стали более эко-сознательными и стараются избегать любых разновидностей упаковки", - добавили предаставители компании.

Букет из розовых роз. Фото: onlyrose.com

Ранее Українські Новини писали о том, какие цветы подарить своим дорогим женщинам на 8 марта.

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