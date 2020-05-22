"Укрзализныця" заявила, что "Пассажирская компания" покупает респираторы по ценам значительно ниже розничных

"Укрзализныця" опровергла заявления некоторых СМИ о закупке по завышенным ценам средств защиты, и отметила, что пассажирская компания покупает респираторы по ценам значительно ниже розничных и в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Укрзализныци".

"Филиал" Пассажирская компания "АО" Укрзализныця "закупает респираторы по ценам значительно ниже розничных и в соответствии с действующим законодательством. В частности, респираторы FFP2 были приобретены по 36 грн за единицу (без НДС), при этом в интернет-магазинах их стоимость - от 45 до 125 грн за единицу ", - говорится в сообщении.

Средства индивидуальной защиты филиал закупает для нужд линейных ведомственных больниц. Закупку 75 тыс. Респираторов было объявлено 15 апреля 2020. На эти закупки поступили предложения трех участников, среди которых предложение ООО НПП "Стандарт" с ценой 43,20 грн с НДС за единицу. Другие участники предложили 69,00 грн с НДС и 135,00 грн с НДС.

Соглашение было заключено с ООО НПП "Стандарт", которое предложило самую выгодную цену. Предыдущие торги, объявленные 3 апреля, на закупку респираторов было отменено из-за недостатка участников, ведь поступила только одно предложение - 69,60 грн с НДС за единицу.

По утверждению государственной компании, Информация, опубликованная на сайте "Железная дорога без коррупции" (zbk.org.ua) об указанной закупку, не соответствует действительности, основывается на выборочных фактах. Так, например, в публикации отмечается, что общая сумма закупок составила 11,50 млн грн. Фактически, по десяти приведенных авторами закупках продукции реализовано на 2750000. Также в материале есть ссылка на респираторы FFP2, которые не имеют никаких сертификатов.

Кроме того, ООО НПП "Стандарт" уже обратилось с официальным письмом в АО "Укрзализныця", в котором отмечает готовность максимально снизить цену на продукцию. Также компания сообщает, что поставки респираторов по более низким ценам для Управления делами аппарата Верховной Рады Украины, Центральной избирательной комиссии, Днепропетровского областного территориального отделения АМКУ и Городской клинической больницы №21 Днепровской городского совета были помощи, ведь товар реализовывался по себестоимости в критические моменты, во избежание остановки нормального функционирования государственных органов и учреждений.

"Следует отметить, что другие государственные компании закупают аналогичную продукцию по цене 120 грн, а порой и более 200 грн за единицу, о чем свидетельствуют торги в системе Prozorro.

Укрзализныця призывает средства массовой информации тщательно проверять данные по закупкам и еще раз приглашает обращаться за комментариями непосредственно к компании ", - говорится в сообщении.