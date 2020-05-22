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22 травня 2020, пʼятниця, 17:58 337
Економіка 2020-05-22T18:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" заявила, що "Пасажирська компанія" купує респіратори за цінами значно нижче роздрібних

"Укрзалізниця" заявила, що "Пасажирська компанія" купує респіратори за цінами значно нижче роздрібних

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, Закупівлі, Респіратори
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

"Укрзалізниця" спростувала заяви деяких ЗМІ про закупівлю за завищеними цінами засобів захисту, та наголосила, що пасажирська компанія купує респіратори за цінами значно нижчими від роздрібних та відповідно до чинного законодавства. Про це йдеться у повідомленні прес-центру "Укрзалізниці".

"Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" закуповує респіратори за цінами значно нижчими від роздрібних та відповідно до чинного законодавства. Зокрема, респіратори FFP2 були придбані по 36 грн за одиницю (без ПДВ), при цьому в інтернет-магазинах їх вартість — від 45 до 125 грн за одиницю", - говориться у повідомленні.

Засоби індивідуального захисту філія закупає для потреб лінійних відомчих лікарень. Закупівлю 75 тис. респіраторів було оголошено 15 квітня 2020 року. На зазначені закупівлі надійшли пропозиції трьох учасників, серед яких пропозиція ТОВ НВП "Стандарт" із ціною 43,20 грн з ПДВ за одиницю. Інші учасники запропонували 69,00 грн з ПДВ та 135,00 грн з ПДВ.

Угоду було укладено з ТОВ НВП "Стандарт", яке запропонувало найвигіднішу ціну. Попередні торги, оголошені 3 квітня, на закупівлю респіраторів було скасовано через недостатню кількість учасників, адже надійшла лише одна пропозиція — 69,60 грн з ПДВ за одиницю.

За твердженням державної компанії, Інформація, опублікована на сайті "Залізниця без корупції" (zbk.org.ua) про зазначену закупівлю, не відповідає дійсності, ґрунтується на вибіркових фактах. Так, наприклад у публікації наголошується, що загальна сума закупівель склала 11,50 млн грн. Фактично, по десяти наведених авторами закупівлях продукції реалізовано на 2,75 млн. Також у матеріалі є посилання на респіратори FFP2, які не мають жодних сертифікатів.

Крім того, ТОВ НВП "Стандарт" уже звернулося з офіційним листом до АТ "Укрзалізниця", у якому зазначає готовність максимально знизити ціну на продукцію. Також компанія повідомляє, що поставки респіраторів за нижчими цінами для Управління справами апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії, Дніпропетровського обласного територіального відділення АМКУ та Міської клінічної лікарні №21 Дніпровської міської ради були допомогою, адже товар реалізовувався за собівартістю в найкритичніші моменти, для уникнення зупинення нормального функціювання цих державних органів та установ.

"Слід зазначити, що інші державні компанії закуповують аналогічну продукцію за ціною 120 грн, а деколи і більше 200 грн за одиницю, про що свідчать торги в системі Prozorro.

Укрзалізниця закликає засоби масової інформації ретельно перевіряти дані щодо закупівель та вкотре запрошує звертатись за коментарями безпосередньо до компанії", - говориться у повідомленні.

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