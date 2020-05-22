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22 мая 2020, пятница, 16:48 13
Кабмин 2020-05-22T16:48:25+03:00
Українські Новини
Минэкоэнерго может возглавлять только системный профессионал, - Василевская-Смаглюк

Минэкоэнерго может возглавлять только системный профессионал, - Василевская-Смаглюк

Ольга Фандорина
Ольга Василевская-Смаглюк, Минэкоэнерго
Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Цензор.Нет
Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Цензор.Нет

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") убеждена, что парламентская поддержка Минэкоэнерго является необходимым условием выведения национальной энергетики из кризиса.

"Я считаю, что кто бы ни был министром, его персона всегда будет кого-то не устраивать. В сложившейся ситуации сложно найти компромиссную фигуру в такой сфере, как энергетика, где пересекаются интересы государства, инвесторов, частного капитала и потребителей", - отметила народный депутат.

Что касается и.о. Министра энергетики и охраны окружающей среды, Василевская-Смаглюк подчеркнула, что для эффективной работы необходима равноудаленность министра от сфер влияния. Если такой баланс будет соблюдён, возможна поддержка парламента.  "Ольга Буславец, по моему личному мнению, очень старается показать эффективность. Но министерство находится в подвешенном состоянии, ведь статус исполняющего обязанности не позволяет работать максимально эффективно и на полную мощность", - считает Василевская-Смаглюк.

Нардеп также акцентировала на том, что "нужен человек из системы, который работал в министерстве или подведомственных предприятиях, мыслящий масштабно, и не боящийся давления".

Как сообщила Українські новини, в Минэкоэнерго прогнозируют дефицит 26 млрд гривен средств "Гарантированного покупателя" в 2020.

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