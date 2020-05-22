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  • Лукашенко разозлился на Россию за отказ в предоставлении полигона для испытания ракет
22 мая 2020, пятница, 16:23 66
Мир 2020-05-22T16:45:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко разозлился на Россию за отказ в предоставлении полигона для испытания ракет

Лукашенко разозлился на Россию за отказ в предоставлении полигона для испытания ракет

Елизавета Кесельман
Россия, Беларусь, Полигон, Испытания ракет
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился отказом России предоставить полигон для испытания ракет. Лукашенко назвал это "сигналом". Об этом сообщает БелТА.

Белоруссия рассматривает для испытания ракеты полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Но ближайший союзник Беларуси - Россия, отказывается предоставить такой полигон.

Лукашенко отметил, что ракетное высокоточное вооружение до сих пор является лучшим способом ответить на военную агрессию. На данный момент Беларусь собирает китайские ракеты, а также разрабатывает собственную ракету, способную поражать цели на дальности до 300 км.

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - заявил Лукашенко.

Он также дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, организации взаимодействия с партнерами, отмечает издание.

Как сообщали Українські Новини, из-за нарушений России США заявили о выходе из Соглашения об открытом небе.

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