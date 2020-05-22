Лукашенко разозлился на Россию за отказ в предоставлении полигона для испытания ракет

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился отказом России предоставить полигон для испытания ракет. Лукашенко назвал это "сигналом". Об этом сообщает БелТА. Белоруссия рассматривает для испытания ракеты полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Но ближайший союзник Беларуси - Россия, отказывается предоставить такой полигон. Лукашенко отметил, что ракетное высокоточное вооружение до сих пор является лучшим способом ответить на военную агрессию. На данный момент Беларусь собирает китайские ракеты, а также разрабатывает собственную ракету, способную поражать цели на дальности до 300 км. "Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - заявил Лукашенко. Он также дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, организации взаимодействия с партнерами, отмечает издание. Как сообщали Українські Новини, из-за нарушений России США заявили о выходе из Соглашения об открытом небе.