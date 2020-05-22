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22 мая 2020, пятница, 13:16 61 Карта
Общество 2020-05-22T13:16:52+03:00
Українські Новини
Перед выходными Киев в обед "стоит" в гигантских пробках. Где самые загруженные дороги

Перед выходными Киев в обед "стоит" в гигантских пробках. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки на дорогах
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня, 22 мая, дороги Киева в очередной раз парализовали масштабные пробки, которые не "рассасываются" даже к обеду. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, самые загруженные дороги на Набережном шоссе и Северном мосту и проспекте Степана Бандеры. Стоит отметить, что огромные пробки наблюдаются практически по всему Подолу.

Пробки в КиевеПробки в Киеве

Кроме того, парализован центр столицы. Здесь "стоят" автомобили в районе станций метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта".

Пробки в центре КиеваПробки в центре Киева

А в районе Шулявки затруднено движение по улице Вадима Гетьмана.

Пробки в Киеве 22 мая. Карта: Google MapsПробки в Киеве 22 мая. Карта: Google Maps

Кроме того, со скоростью 5 км/ч двигаются автомобили по бульвару Дружбы народов и мосту Патона. На Левом берегу парализованы дороги около станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

Как сообщали Українські Новини,  в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен.

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