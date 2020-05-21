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  • В Ухане запретили есть диких животных. Город объявили "заповедником дикой природы"
21 мая 2020, четверг, 22:02 10
Азия 2020-05-21T22:03:26+03:00
Українські Новини
В Ухане запретили есть диких животных. Город объявили "заповедником дикой природы"

В Ухане запретили есть диких животных. Город объявили "заповедником дикой природы"

Елизавета Кесельман
Китай, Животные, Коронавирус в Китае, дикие животные
Дикие животные. Фото: pixabay
Дикие животные. Фото: pixabay

В китайском Ухане, откуда началась эпидемия коронавируса, запретили есть диких животных. Вместо этого, фермерам предагают деньги, чтобы они перестали их разводить. Об этом передает CBS News.

Сообщается, что данные меры предприянты на фоне усиления борьбы с незаконной торговлей дикими животными в Китае, которую многие обвиняют в пандемии.

Помимо этого, в городе также запретили любую охоту на диких животных в своих пределах, объявив Ухань "заповедником дикой природы".

Исключением считается отлов животных для научных исследований, регулирования численности популяции, мониторинга эпидемических заболеваний и других особых обстоятельств.

Ранее китайское правительство опубликовало новый проект перечня домашнего скота, который можно разводить ради мяса после эпидемии коронавируса. Собак в нем нет. Если проект официально вступит в силу, это приведет к тому, что в Китае впервые запретят есть их.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом. 

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