Соскучились по небу: украинские авиаторы присоединились к мировому флешмобу

В то время, как некоторые авиакомпании уже открыли бронирование билетов на рейсы из Украины, украинские бортпроводники готовы вернуться к полетам в любой момент и запустили свою авиационную версию #DontRushChallenge, пишет Avianews. "Мы хотели показать, как авиаторы за считанные секунды трансформируются с домашнего вида на карантине в нашу любимую форму и готовы к работе. Каждый участник передает эстафету другому. В нашем видео — это паспорт", — рассказал автор челленджа в Украине Владислав Макарчук. Вместе со своей девушкой, которая работает бортпроводником, они связались с коллегами в других странах. "Все с радостью согласились принять участие, так как экипажи очень соскучились по небу, и это был приятный повод еще раз надеть форму", — отметил Владислав. В ролике снялись пилоты и бортпроводники украинских авиакомпаний SkyUp и МАУ, а также Emirates, KLM, Bek Air и SCAT Airlines. Каждый из авиаторов самостоятельно заснял свою часть видео, а затем отправил его в Украину для монтажа общего ролика. Итоговый результат можно увидеть на видео ниже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Makarchuk | Cabin Crew (@vlad_makarchuk) 7 Май 2020 в 12:41 PDT Как сообщали Украхїнські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне. Тем временем, Еврокомиссия разработала новые правила для авиапутешествий.