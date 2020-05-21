Осужденного экс-адвоката Трампа Майкла Коэна освободят из тюрьмы, – СМИ

Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, осужденного за налоговое и банковское мошенничество, освободят из тюрьмы и переведут под домашний арест из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации ведомства, Коэн покинет тюрьму 21 мая и будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.

Юрист является одним из 2,9 тыс. федеральных заключенных, в отношении которых было принято решение о переводе из тюрьмы из-за высокого риска заражения вирусом и низкой вероятности повторного совершения преступлений.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году стало известно, что Майкл Коэн встречался с экс-народным депутатом Андреем Артеменко по урегулированию конфликта между Киевом и Кремлем.

Позднее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что он виновен по 8 пунктам обвинения. Также Коэн под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа.

Тем временем, осужденного бывшего главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса.