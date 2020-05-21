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21 мая 2020, четверг, 19:24 9
Америка 2020-05-21T19:26:11+03:00
Українські Новини
Осужденного экс-адвоката Трампа Майкла Коэна освободят из тюрьмы, – СМИ

Осужденного экс-адвоката Трампа Майкла Коэна освободят из тюрьмы, – СМИ

Елизавета Кесельман
США, Освобождение, Коронавирус, Майкл Коен, Дональд Трамп, Дело Майкла Коэна
Майкл Коэн. Фото: The New York Times.
Майкл Коэн. Фото: The New York Times.

Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, осужденного за налоговое и банковское мошенничество, освободят из тюрьмы и переведут под домашний арест из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации ведомства, Коэн покинет тюрьму 21 мая и будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.

Юрист является одним из 2,9 тыс. федеральных заключенных, в отношении которых было принято решение о переводе из тюрьмы из-за высокого риска заражения вирусом и низкой вероятности повторного совершения преступлений.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году стало известно, что Майкл Коэн встречался с экс-народным депутатом Андреем Артеменко по урегулированию конфликта между Киевом и Кремлем.

Позднее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что он виновен по 8 пунктам обвинения. Также Коэн под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа.

Тем временем, осужденного бывшего главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса.

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