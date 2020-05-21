"Нефтегаз" ищет антикризисного менеджера в "Газтранзит"

Национальаня акционерная компания "Нефтегаз Украины" ищет члена правления для частного акционерного общества "Газтранзит" (Киев) для управления предприятием в условиях кризиса.

Об этом Українським Новинам сообщили в "Нефтегазе".

Согласно информации на сайте "Нефтегаза", 19 мая компания опубликовала вакансию на должность члена правления в обществе, которое осуществляет транспортировку газа в южном направлении.

"Это "Газтранзит", - ответили в "Нефтегазе" на вопрос, для какой компании ищут члена правления.

В описании вакансии указывается, что кандидат на должность должен иметь полное высшее юридическое, экономическое или менеджерское образование, иметь от 7 лет опыта руководства предприятием со штатом от 200 человек, опыт антикризисного руководства от 3 лет.

Основным заданием на должности является управления предприятием в условиях кризиса и при невозможности вывести предприятие из кризиса, выполнять роль арбитражного руководителя.

Как сообщали Українські Новини, после милионных премий "Нефтегаз" пообещал платить 47 тыс. гривен зарплаты работникам еще месяц.

При этом несмотря на ограничения в 47,2 тыс. гривен, члены набсовета "Нефтегаза" получили по полмиллиона зарплаты.