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  • В Сингапуре для борьбы с коронавирусом изобрели ультрафиолетового робота: он убивает вирус даже в воздухе
21 мая 2020, четверг, 16:51 13
Технологии 2020-05-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
В Сингапуре для борьбы с коронавирусом изобрели ультрафиолетового робота: он убивает вирус даже в воздухе

В Сингапуре для борьбы с коронавирусом изобрели ультрафиолетового робота: он убивает вирус даже в воздухе

Елизавета Кесельман
Робот, Сингапур, Коронавирус в Сингапуре, Робот от коронавируса

В Сингапуре, для более эффективной борьбы с коронавирусом создали робота, который способен дезинфицировать общественные места благодаря одной своей особенности - ультрафиолетовому излучению. Об этом сообщает Reuters.

Робот, которого выпустила сингапурская компания PBA Group, назвали Sunburst UV Bot. Его преимуществом, по словам разработчиков, является ультрафиолетовое излучение, которое, по сравнению с жидкими дезинфекторами, способно убивать вирус даже в воздухе. 

 

Робот представляет собой самоходную колонну с ультрафиолетовыми лампами. Излучение, вредное для глаз и кожи, отключится, как только рядом появится живой человек.

Робот заявлен разработчиками как исполнитель "опасной, мрачной и грязной" работы, которая бы негативно повлияла на живого дезинфектора из-за опасности заражения коронавирусом, вредного излучения и однообразия задач.

На данный момент изобретение тестируют ночью в торговом центре Frasers Property Retail. Робот способен самостоятельно заряжаться и выполнять дезинфекцию по заданному маршруту.

Модель, которая только проходит испытания, стоит около $50 тысяч. Если робот докажет свою эффективность, его будут сдавать в аренду за $2 тысячи в месяц.

Как сообщали Українські Новини, на Stem is Fem украинские школьницы предложили концепты роботов для борьбы с коронавирусом.

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