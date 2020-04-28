На Stem is Fem украинские школьницы предложили концепты роботов для борьбы с коронавирусом

Роботы вместо курьеров, личных помощников, диагностов, уборщиков и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие идеи предложили украинские школьницы на конкурсе по робототехнике в ходе образовательного модуля Stem is Fem.

Об этом рассказал один из инициаторов проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

"Задания, которые выполняют участницы модулей, связаны с решением актуальных проблем. Для нас важно, чтобы школьницы видели, как применить на практике те знания, которые они получают на лекциях. Участницы онлайн-модуля разработали различные прототипы роботов для борьбы с пандемией. Они проанализировали существующую ситуацию и предложили оригинальные решения, как уменьшить риск заражения новых пациентов", – пояснил Карягдыев.

В конкурсе концептов роботов, которые помогли бы в борьбе с пандемией COVID-19, приняли участие 30 старшеклассниц со всей Украины. Концепты создавали в программе LEGO Digital Designer. Также на суд жюри девушки представляли видео-презентации, в которой конкурсантки рассказывали о своих идеях. Оценив оригинальность, практичность и качество реализации работ, победительницей выбрали Марию Щербань из Запорожья.

"Я выбрала такую ​​проблему – заражение врачей через контакт с больными и нехватка защитных костюмов. Для ее решения я предлагаю робота, который будет полезен в двух ситуациях. Он будет дезинфицировать костюм врача перед тем, как его снять, чтобы он дальше был безопасен для утилизации. Также он может дезинфицировать комнаты после больных, чтобы человек не контактировал с зараженными помещениями", – описала своего робота победительница.

Робот Марии Щербань должен быть оснащен трубками для всасывания дезинфектора и клапанами для его разбрызгивания, мотором и датчиками для контроля давления и количества раствора и подвижными конечностями. Вертикальная компоновка робота придает ему способности к маневрированию, а трехколесное шасси – устойчивость. Но есть в проекте и детали, требующие доработки.

"Из интересных задач, которые еще предстоит решить – система распознавания людей и помещений; решение проблемы самообработки робота, чтобы исключить необходимость робота-напарника, тем самым уменьшить стоимость проекта вдвое", – так оценила идею победительницы координатор тренеров First Lego League в Stem-школе Inventor Елена Савчинская.

За данный концепт Мария Щербань получила конструкторский набор для самостоятельного создания робота, а после завершения карантина ее ждет поездка-сюрприз. Еще 3 участницы разделили между собой 2-е место – Вероника Подлеснова (Днипро), Алена Квитка (Северодонецк) и Мария Тополь (Украинка). Они в подарок получат двухмесячный онлайн курс Robotics Foundations I - Robot Modeling от Università degli Studi di Napoli Federico II.

Конкурс проходил в рамках образовательного модуля "Робототехника и инженерия" благотворительного проекта Stem is Fem. Цель проекта – привлечь больше девушек к образованию и карьере в технологических сферах. В апреле состоялся четвертый модуль проекта. Предыдущие были посвящены биотехнологиям, IT, экологии и энергетике. В мае начнется отбор на участие в 5-м модуле.