Исследователи обнародовали список 20 крупнейших топливных компаний мира, ответственных за треть всех выбросов углерода

Результаты исследования, проведенные американским Институтом ответственности за климат обнародовали 20 крупнейших топливных компаний мира, ответственных за треть всех выбросов углерода. Об этом передает The Guardian.\r\nТаковы результаты исследования, проведенного Ричардом Хидом из американского Института ответственности за климат. Отмечается, что точка отсчета началась в 1965 году, когда негативное воздействие ископаемого топлива на окружающую среду было признано как топливными компаниями, так и мировой властью.\r\nСогласно инфомации Ричарда Хида, на долю 20 ведущих компаний приходится 35% выбросов диоксида углерода и метана в мире, которые с 1965 года составили уже более 480 млрд тонн. Лидером в списке является государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. За ней следуют:\r\n\r\nChevron;\r\n"Газпром";\r\nExxonMobil;\r\nNational Iranian Oil Co;\r\nBritish Petroleum;\r\nRoyal Dutch Shell;\r\nCoal India;\r\nPemex;\r\nPetróeos de Venezuela;\r\nPetroChina;\r\nPeabody Energy;\r\nConocoPhillips;\r\nAbu Dhabi National Oil Co;\r\nKuwait Petroleum Corp;\r\nIraq National Oil Co;\r\nTotal SA;\r\nSonatrach;\r\nBHP Billiton;\r\nPetrobras.\r\n\r\nВ исследовании отмечается, что 90% выбросов связаны с использованием продуктов этих компаний, таких как бензин, топливо, природный газ и уголь. Остальная часть приходится на добычу, переработку и доставку готового топлива.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Руководители нефтяных, газовых и угольных компаний подрывают прогресс и предлагают банальности, тогда как их огромный капитал, технические знания и моральные обязательства должны скорее способствовать, чем мешать, переходу к низкоуглеродному будущему",- заявил Хид.\r\nОн подчеркнул, что цель исследования - привлечь к ответственности те компании, которые несут наибольшую ответственность за выбросы углерода, и отвлечь общественные и политические дебаты от внимания только к индивидуальной ответственности.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее представители 66 стран мира обязались принять меры для нейтрализации выбросов углерода.\r\nКроме того, сообщалось, что выбросы парниковых газов "откатят" климат Земли на 3 миллиона лет назад.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n