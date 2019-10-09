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09 октября 2019, среда, 21:27 227
Жизнь 2019-10-09T21:28:01+03:00
Українські Новини
Исследователи обнародовали список 20 крупнейших топливных компаний мира, ответственных за треть всех выбросов

Исследователи обнародовали список 20 крупнейших топливных компаний мира, ответственных за треть всех выбросов углерода

Углерод (Карбон).Фото:LifeBio.wiki
Углерод (Карбон).Фото:LifeBio.wiki

Результаты исследования, проведенные американским Институтом ответственности за климат обнародовали 20 крупнейших топливных компаний мира, ответственных за треть всех выбросов углерода. Об этом передает The Guardian.

Таковы результаты исследования, проведенного Ричардом Хидом из американского Института ответственности за климат. Отмечается, что точка отсчета началась в 1965 году, когда негативное воздействие ископаемого топлива на окружающую среду было признано как топливными компаниями, так и мировой властью.

Согласно инфомации Ричарда Хида, на долю 20 ведущих компаний приходится 35% выбросов диоксида углерода и метана в мире, которые с 1965 года составили уже более 480 млрд тонн. Лидером в списке является государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. За ней следуют:

  • Chevron;
  • "Газпром";
  • ExxonMobil;
  • National Iranian Oil Co;
  • British Petroleum;
  • Royal Dutch Shell;
  • Coal India;
  • Pemex;
  • Petróeos de Venezuela;
  • PetroChina;
  • Peabody Energy;
  • ConocoPhillips;
  • Abu Dhabi National Oil Co;
  • Kuwait Petroleum Corp;
  • Iraq National Oil Co;
  • Total SA;
  • Sonatrach;
  • BHP Billiton;
  • Petrobras.

В исследовании отмечается, что 90% выбросов связаны с использованием продуктов этих компаний, таких как бензин, топливо, природный газ и уголь. Остальная часть приходится на добычу, переработку и доставку готового топлива.

"Руководители нефтяных, газовых и угольных компаний подрывают прогресс и предлагают банальности, тогда как их огромный капитал, технические знания и моральные обязательства должны скорее способствовать, чем мешать, переходу к низкоуглеродному будущему",- заявил Хид.

Он подчеркнул, что цель исследования - привлечь к ответственности те компании, которые несут наибольшую ответственность за выбросы углерода, и отвлечь общественные и политические дебаты от внимания только к индивидуальной ответственности.

Как сообщали Українські Новини, ранее представители 66 стран мира обязались принять меры для нейтрализации выбросов углерода.

Кроме того, сообщалось, что выбросы парниковых газов "откатят" климат Земли на 3 миллиона лет назад.

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