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13 декабря 2019, пятница, 19:33 1586
Жизнь 2019-12-13T20:30:02+02:00
Українські Новини
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на земной суше

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на земной суше

Валерия Назаренко
Каньон, Денман, Антарктида
Антарктида. Фото: pixabay
Антарктида. Фото: pixabay

В Антарктиде нашли самую низкую точку на земной суше. Каньон находится под ледником Денман, а его глубина составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Глубже этой расщелины только впадины в океанах. Об этом пишет "TheБабель" со ссылкой на ВВС.

Открытие имеет ключевое значение в изучении того, как изменится Южный полюс в будущем. Для этого ученые планируют исследовать материковые породы и ранее непознанные горные хребты под ледяным покровом, которые влияют на движение тающих ледников.

Несколько десятилетий топографию Антарктиды исследовали при помощи радаров, посылающих микроволновые импульсы. До сих пор существует множество участков, по которым мало или совсем нет данных.

"Было много попыток определить самую глубокую точку Денмана с помощью звукового оборудования, но каждый раз, когда его запускали над каньоном, данные не отображались на радарах. Впадина настолько глубокая, что эхо идет не от ее дна, а от стенок", — объяснил профессор Калифорнийского университета Мэтью Морлингем.

 

Находки Морлингема восполнили все пробелы, которые существовали в картах региона, сделанных на основе съемок континента из воздуха. Ученый придумал использовать физический закон сохранения массы. Если известно, сколько льда помещается в расщелине и с какой скоростью он движется, то по его объему можно определить глубину и неровность дна скрытого каньона.

До сегодня самой низкой точкой на Земле было побережье Мертвого моря. Его глубина составляет 413 метров ниже уровня моря. Глубина Марианской впадины — самого глубокого места в Тихом океане — 10 994 метров ниже уровня моря.


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