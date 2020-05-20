"Фармак" намерен передать еще три аппарата ИВЛ больницам в ближайшее время

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) намерена передать еще три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) больницам в ближайшее время.

Об этом в интервью изданию UA-Times сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"Для больниц мы купили оборудования на 5 млн грн. Половина этого оборудования уже установлена в 4-й, 9-й и в Александровской больнице Киева. Еще ждем три ИВЛ. За них мы заплатили еще два месяца назад, но только в середине месяца они прибудут в Украину из Китая. Мы решили так помочь больницам еще тогда, когда в Украине не восстановили производство наших ИВЛ. Конечно, если бы производство запустили раньше, мы бы купили украинское оборудование", - сказала она.

По словам Жебровской, это касается и пошива масок с защитными костюмами.

"Наше правительство выделило колоссальные деньги на больницы и на врачей, но ничего не сделало, чтобы нужные вещи производились в Украине. Говорят: "Мы лучше закупим". И здесь ничего невозможно сделать. Это было старое поколение руководителей, сегодня уже все новые, они как-то по-новому должны думать, но, к сожалению, думают по-старому", - сказала она.

Также Жебровская отметила, что компания выделила 10 млн гривен на потребности отечественных больниц.

"COVID-19 показал, каким бы ты ни был богатым, ты должен вернуться туда, где закопана твоя пуповина и должен лечиться в клинике на родине. В этой ситуации ты не выберешь, где лечиться, какие бы деньги у тебя не были. И здесь мы должны думать, как сделать, чтобы наша медицина стала лучше для каждого человека", - отметила она.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" принимает активное участие в преодолении эпидемии коронавируса.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.