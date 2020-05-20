21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу". Во время события представители полимерного рынка расскажут, как Министерство экономики своим решением может в ближайшее время остановить десятки предприятий и оставить без работы более 30 тысяч украинцев. Участники: представители компаний: "Одескабель", "Aluplast Украина", "Viknaland", "Евротрубпласт", "Маядо", "Альфа-Полимер", "Проминвест Пластик", "Южкабель", "Миропласт", Инвестиционной группы "Династия". Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно будет задать в прямом эфире: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal По организационным и техническим вопросам обращайтесь в пресс-центр по телефону: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net