21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу".

Во время события представители полимерного рынка расскажут, как Министерство экономики своим решением может в ближайшее время остановить десятки предприятий и оставить без работы более 30 тысяч украинцев.

Участники:

представители компаний: "Одескабель", "Aluplast Украина", "Viknaland", "Евротрубпласт", "Маядо", "Альфа-Полимер", "Проминвест Пластик", "Южкабель", "Миропласт", Инвестиционной группы "Династия".

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Вопросы можно будет задать в прямом эфире:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

По организационным и техническим вопросам обращайтесь в пресс-центр по телефону: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net