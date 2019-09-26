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26 сентября 2019, четверг, 23:21 6
СМИ 2019-09-26T23:21:32+03:00
Українські Новини
Журналисты "Радио Свобода" показали, как пресс-секретарь президента не пускала их к Богдану

Журналисты "Радио Свобода" показали, как пресс-секретарь президента не пускала их к Богдану

Журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану. Об этом он рассказал на своей странице в facebook.

Ткач сообщил, что ни в одной цивилизованной стране пресс-секретарь не позволит себе подобное обращение с журналистами.

"Кто может объяснить в которой цивилизованного стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как називаться ?! Свобода слова ?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пара скринов с "новой страны". На момент когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Поэтому можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ", - заявил Ткач.

На видео момент, когда Мендель не пускает журналистов к Богдану, видно на 2 минуте, 15 секунде.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Также, на Богдана надели наручники в Сен-Тропе, а сам Глава Офиса Президента задумался о кресле мэра Киева.

Больше новостей о: Журналистика Расследование "Схемы" Юлия Мендель Андрій Богдан

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