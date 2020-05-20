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20 мая 2020, среда, 13:25 208
Общество 2020-05-20T15:00:03+03:00
Українські Новини
Местами похолодает до +1 и придут дожди с ветрами. Прогноз погоды на 21 мая

Местами похолодает до +1 и придут дожди с ветрами. Прогноз погоды на 21 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

21 мая в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Донецкой области кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

20 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует вторую половину мая, когда отметят День Киева, с дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Тем временем из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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