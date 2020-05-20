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20 мая 2020, среда, 12:24 777
Экономика 2020-05-20T12:39:48+03:00
Українські Новини
Тарифы на звонки на другие операторы снизят

Тарифы на звонки на другие операторы снизят

Ирина Николенко
Мобильная связь, Звонки, НКРСИ, мобильные операторы
Тариф на мобильную связь снизят. Фото: pixabay
Тариф на мобильную связь снизят. Фото: pixabay

В то время, как высокоскоростной мобильный интернет 4G охвалит более 15 тысяч населенных пунктов Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), снизила ставку терминации для мобильных операторов на 33%. Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Звонки на номера других операторов могут стать дешевле. НКРСИ снизила ставку терминации трафика для мобильных операторов на 33% до 8 копеек за минуту. Это в свою очередь снизит их тарифы на звонки на номера другого оператора.

"19 мая на очередном заседании НКРСИ принято решение снизить таксы терминации еще на 4 копейки до 8 копеек/ минута", – сообщила Богдана Пивень.

Как сообщила Пивень, за каждый звонок мобоператор платит определенную сумму оператору другого абонента. Эта сумма расчитывается в соответствии с продолжительностью звонка и на основе ставки терминации трафика (фиксированного тарифа на пропуск трафика), размер которого устанавливает НКРСИ.

Также в НКРСИ сообщили, что с 2015 года ставка терминации составляет 12 копеек за минуту. В то ремя, как себестоимость пропуска трафика по состоянию на 2019 год, по расчетам Нацкомисии, составляет 3-6 копеек за минуту.

Таким образом, из-за понижения ставки терминации, операторы смогут уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика. Также увеличат объем межсетевого трафика и смогут предложить потребителям более выгодные тарифные планы.

Новый тариф вступит в силу с первого января 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина украинцы стали в 6 раз больше покупать Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы.

Автодорогу "Днипро – Решетиловка" покроют мобильной связью 4G, это будет первый пилотный проект для покрытия трассы.

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