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19 мая 2020, вторник, 23:51 677
Силовые структуры 2020-05-20T00:00:01+03:00
Українські Новини
СБУ задержала всемирно известного хакера, торговавшего базами данными с паролями

СБУ задержала всемирно известного хакера, торговавшего базами данными с паролями

Надежда Комендантова
СБУ, Задержание, Задержание СБУ, Хакер

В то время, как из базы данных лоукостера EasyJet хакеры украли информацию более 9 млн клиентов, Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, известного под ником Sanix, который в прошлом году продавал базу с 773 миллионами email-адресов и 21 миллионом уникальных паролей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Правоохранители напоминают, что в январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз у хакера было по меньшей мере семь. К ним входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером на псевдоним Sanix является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч гривен и более $3 тысячи.

Как сообщали Українські Новини, ранее мир облетел скандал после того, как стало известно, что через приложение Zoom хакеры воровали личные данные пользователей, притворяясь HR-отделом.

Кроме того, Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру.

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