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  • Из базы данных лоукостера EasyJet хакеры украли информацию более 9 млн клиентов
19 мая 2020, вторник, 17:04 15
Мир 2020-05-19T17:30:02+03:00
Українські Новини
Из базы данных лоукостера EasyJet хакеры украли информацию более 9 млн клиентов

Из базы данных лоукостера EasyJet хакеры украли информацию более 9 млн клиентов

Елизавета Кесельман
Хакеры, Кибер-атака, кража персональных данных, Лоукостер, EasyJet
EasyJet. Фото:ru.wikipedia.org
EasyJet. Фото:ru.wikipedia.org

Крупнейший британский лоукостер EasyJet, заявил о кибератаке со стороны хакеров. Согласно предварительной информации, из базы данных удалось украсть данные 9 миллионов клиентов компании. Об этом передает Independent.

Согласно информации ведомства, в лоукостере заявили, что хакерам также удалось получить доступ к данным кредитных карт более 2 тыс. клиентов.

Кроме того, в EasyJet сообщили, что уведомят об инциденте пострадавших в течение ближайших дней.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера использовалась неправомерно, однако... мы общаемся с примерно девятью миллионами клиентов, чьи данные о поездках были украдены, чтобы сообщить им о мерах защиты, чтобы минимизировать любой риск потенциального фишинга", - сказано в заявлении компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее мир облетел скандал после того, как стало известно, что через приложение Zoom хакеры воровали личные данные пользователей, притворяясь HR-отделом.

Кроме того, Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру.

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