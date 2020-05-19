Из базы данных лоукостера EasyJet хакеры украли информацию более 9 млн клиентов

Крупнейший британский лоукостер EasyJet, заявил о кибератаке со стороны хакеров. Согласно предварительной информации, из базы данных удалось украсть данные 9 миллионов клиентов компании. Об этом передает Independent.

Согласно информации ведомства, в лоукостере заявили, что хакерам также удалось получить доступ к данным кредитных карт более 2 тыс. клиентов.

Кроме того, в EasyJet сообщили, что уведомят об инциденте пострадавших в течение ближайших дней.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера использовалась неправомерно, однако... мы общаемся с примерно девятью миллионами клиентов, чьи данные о поездках были украдены, чтобы сообщить им о мерах защиты, чтобы минимизировать любой риск потенциального фишинга", - сказано в заявлении компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее мир облетел скандал после того, как стало известно, что через приложение Zoom хакеры воровали личные данные пользователей, притворяясь HR-отделом.

Кроме того, Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру.