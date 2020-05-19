Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика.

Об этом говорится в указах №187 и №188 от 19 мая, передают Українськi Новини.

Устименко занимал эту должность с марта 2015 года.

Ранее Устименко был командиром штурмовой группы спецназа "Альфа".

Дусик, по информации СМИ, был командиром днепропетровского подразделения "Альфы".

Как сообщали Українськi Новини, 23 января 2015 года в то время Президент Петр Порошенко уволил Геннадия Кузнецова с должности начальника центра специальных операций СБУ.

После назначения на эту должность Устименко в то время председатель СБУ Валентин Наливайченко опроверг, что Устименко, как командир штурмовой группы спецназа "Альфа", был причастен к преступлениям против активистов Евромайдана.

Тем временем Президент Владимир Зеленский назначил начальников управления Службы безопасности Украины в Киевской, Одесской и Житомирской областях.