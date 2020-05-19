В Чернобыльской зоне начали тестировать проект для раннего обнаружения пожаров

В Чернобыльской зоне начат пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях. Уже установлена одна система. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Данная система работает с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.

"Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру будет автоматически поступать сообщения. Система будет работать 24/7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробнее рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать", - сообщили в агентстве.

В случае успешности тестирования, такая технология может быть использована на всей территории зоны отчуждения.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне начался еще в начале апреля.

Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% заповедника. Пострадали животные и растения.