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19 мая 2020, вторник, 16:28 16
Общество 2020-05-19T16:30:33+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне начали тестировать проект для раннего обнаружения пожаров

В Чернобыльской зоне начали тестировать проект для раннего обнаружения пожаров

Ольга Фандорина
Тестирование, Пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

В Чернобыльской зоне начат пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях. Уже установлена одна система. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Данная система работает с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.

"Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру будет автоматически поступать сообщения. Система будет работать 24/7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробнее рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать", - сообщили в агентстве.

В случае успешности тестирования, такая технология может быть использована на всей территории зоны отчуждения.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне начался еще в начале апреля. 

Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% заповедника. Пострадали животные и растения.

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