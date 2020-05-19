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  • В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом
19 мая 2020, вторник, 13:12 13
Мир 2020-05-19T13:12:57+03:00
Українські Новини
В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом

В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом

Елизавета Кесельман
Расизм, Аляска, Холокост, Дискриминация
Звезда Давида. Фото: pixabay
Звезда Давида. Фото: pixabay

В Аляске один из представителей Республиканской партии в законодательном органе попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию коронавирусу с Холокостом. Об этом пишет The Guardian.

В частности, членов легислатуры Аляски предупредили о том, что с понедельника при входе в здание госоргана будет проводиться проверка на наличие симптомов коронавируса. Те, кто пройдет проверку, получат соответствующий стикер. Те, кто откажутся, — не получат.

"Если стикер отклеится и отпадет, смогу ли я получить новый или буду поддан общественному порицанию? Будут ли доступны стикеры в виде звезды Давида?", — написал в ответ на это Бен Карпентер.

Во время Второй мировой войны нацисты в концлагерях помечали евреев нашивками в виде двух наложенных друг на друга треугольников, образующих звезду Давида. Нижний треугольник был желтым, а цвет верхнего соответствовал категории заключенного.

Высказывания чиновника вызвали бурю негодования среди его коллег. Ситуация ухудшилась после его интервью местной газете Anchorage Daily News, в котором некоторые читатели обнаружили признаки симпатии к нацистам.

"Люди говорят, что Гитлер был сторонником превосходства белой расы. Нет. Он боялся евреев, и это привело его к непостижимым злодеяниям", — сказал в интервью Карпентер.

После волны общенациональной реакции Карпентеру пришлось извиниться.

"Я очень серьезно воспринимаю свою ответственность как голоса людей, которые меня избрали. Я также высоко ценю еврейский народ", — заявил политик. Он добавил, что сказанное им не отражает того, с каким уважением он относится к любой группе людей.

Как сообщали Українські Новини, Арсен Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины.

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