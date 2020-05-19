В Киеве неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции Онищук

Вчера вечером, 18 мая, в Киеве неизвестные взломали кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук. Об этом Онищук сообщила на своей странице в Facebook.

Так, Онищук рассказала, что направила заявление о происшествии в полицию и на данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" в память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении! Соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию Украины уже направлено. Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - написала Онищук.

Кабинет Ольги Онищук. Фото: Фейсбук/Ольга Онищук

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что в Киеве ограбили квартиру депутата Рады Александра Ткаченко.

Тем временем Нацполиция отчиталась о существенном сокращении убийств и ограблений.