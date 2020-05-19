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19 мая 2020, вторник, 11:16 242
Общество 2020-05-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске задержали известного в мире хакера Sanix

В Ивано-Франковске задержали известного в мире хакера Sanix

Валерия Драгомирова
СБУ, Ивано-Франковск, Хакер, Sanix
Sanix. Фото: Facebook/СБУ в Ивано-Франковской области
Sanix. Фото: Facebook/СБУ в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины установила и задержала в Ивано-Франковске хакера, известного в мире под ником Sanix.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом в 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел.

Подобных похищенных баз и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт.

В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером под псевдонимом Sanix является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронным кошелькам криптовалюты, счетам PayPal, сведениям о компьютерах, сломанным для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

В рамках уголовного производства хакер был задержан.

В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 000 гривен и более 3 000 долларов.

Деньги. Фото: Facebook/СБУ в Ивано-Франковской областиДеньги. Фото: Facebook/СБУ в Ивано-Франковской области

Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах.

Спецоперация проводилась совместно с киберполицией, следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ пресекла деятельность группы хакеров, подозреваемых в ежегодной краже 30 млн гривен с банковских счетов.

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